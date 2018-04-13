مقترحات شعبة الملابس الجاهزة لتنشيط الأسواق والقضاء على الركود

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أعلنت شعبة الملابس الجاهزة التابعة للغرفة التجارية في القاهرة عن مجموعة من المقترحات والحلول والتي يمكن من خلالها التخلص من حالة الكساد والركود التي يعاني منها سوق الملابس الجاهزة، وذلك بعد انتهاء موسم أعياد الأقباط والربيع.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم واتجاه المواطنين إلى الاهتمام بشراء أطعمة الشهر الكريم، فإنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الكساد والركود خلال الفترة القادمة.

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وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الملابس الجاهزة “يحيى زنانيري” فقد أشار إلى أسعار الدولار خلال التعاملات، مؤكدا أن انخفاض سعر الدولار من المؤكد أن يتسبب في انخفاض أسعار السلع وبالتالي رواج حركة المبيعات، بينما السبب الوحيد وراء تنشيط المبيعات مؤخرا هو الحالات الفردية من المحال التجارية والتي تقوم بالإعلان عن الخصومات والعروض.

وفي ظل عدم وجود أوكازيون رسمي، فإن تنفيذ الخصومات على المحال كلها خلال تلك الفترة أمر مستحيل، بينما تعمل الخصومات الفردية التي تقوم بها بعض المحال التجارية على تنشيط حركة البيع في الأسواق، ومع صعوبة الظروف الاقتصادية للمواطنين خلال الفترة الحالية، فإن المصنعين والتجار يعملون على خفض التكلفة.

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