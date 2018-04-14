خالد صديق يعلن عن الانتهاء من تطوير 80% من المناطق العشوائية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مدير صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق حول تطوير ثمانين في المئة من المناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية إلى الوقت الراهن.

وأضاف أنه يتم العمل خلال الفترة الراهنة على تطوير العشرين في المئة المتبقية من المناطق العشوائية، وأشار أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروعات تطوير المناطق العشوائية في جميع محافظات الدولة المصرية في نهاية العام الحالي 2018.

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وأوضح المهندس خالد صديق أنه قد تم الانتهاء من تطوير خمسة وعشرين ألف وحدة في المناطق العشوائية خلال الفترة السابقة، ويتم العمل على الانتهاء من تطوير خمسة وتسعين ألف وحدة في المناطق العشوائية.

وأوضح أن محافظة القاهرة تعد من أكثر المحافظات التي يتم فيها تطوير العشوائيات والتي كانت تحتوي على ستين منطقة عشوائية، ويتم العمل على تطويرها إلى جانب العمل على توسع مشروعات تطوير العشوائيات في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية ومنها محافظات القنال، ومحافظة الإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر.

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