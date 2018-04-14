قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر اعتباراً من اليوم

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أصدر الرئيس قراراً جمهورياً رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الموافق السبت 14-4-2018 وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بالدولة صباح اليوم.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958.

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وتقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الموافق السبت 14-4-2018.

وإليكم نص القرار الجمهوري:



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