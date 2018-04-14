ضربة جديدة للفاسدين من رئيس هيئة الرقابة الإدارية

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هيئة الرقابة الإدارية تعلن عن صدور قرار الوزير محمد عرفان جمال الدين (رئيس الهيئة) يوصي بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، والذي يضم كلًا من:- وزير الاستثمار والتعاون الدولي، النائب العام، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس الوحدة الخاصة بغسيل الأموال وتمويلات الإرهاب.

ويأتي هذا القرار مع تفعيل الدستور المصري وقانون هيئة الرقابة الإدارية الذي تم تعديله عام 2017 لمكافحة الفساد بطريقة أكثر فاعلية وللتأكيد على مبدأ الشفافية والنزاهة.

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وتم الإعلان عن هذا التشكيل الخاصة بمجلس الإدارة للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أثناء الاحتفالية الخاصة بتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد حصولهم على درجة الماجستير بإدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بإدارة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم وللنقل البحري وذلك في مقر الهيئة.

وقام رئيس هيئة الرقابة الإدارية وكلًا من وزير التعليم العالي ووزير الاستثمار ووزير الاتصالات ورئيس الاكاديمية العربية بتوزيع وتسليم شهادات التقدير و التخرج للخريجين.

وألقى سيادة الوزير محمد عرفان كلمته لأعضاء الهيئة والحاصلين على الماجستير مهنئهم على التخرج وطالبهم هم وجميع زملائهم على ضرورة استمرار العمل بالإخلاص والإتقان لأداء المهمة الوطنية.