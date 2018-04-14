توقعات الأرصاد الجوية غدا الأحد على جميع المناطق

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأحد 15/4/2018 اعتدال الطقس على جميع مناطق السواحل الشمالية الشرقية، بينما ترتفع درجة الحرارة نسبياً على السواحل الغربية، ومحافظة القاهرة والوجه البحري بينما ترتفع الحرارة ارتفاعاً شديداً في النهار علي جنوب مصر، ومحافظات الصعيد بينما يميل الى البرودة ليلاً بينما تقل احتمالية شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد بينما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً بينما تأتى غالبية الرياح شمالية شرقية معتدلة بينما تنشط على خليج السويس، وجنوب سيناء وجنوب سيناء.

أما عن حالة الطقس في البحر المتوسط فتأتى حالة الطقس معتدلة وارتفاع الموج من متر الى مترين أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية، بينما تكون حالة الطقس في البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يأتي من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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يرصد موقع مصر 365 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 33

الإسكندرية 16 30

وسط الدلتا 18 33

مطروح 18 29

بلطيم 16 30

السلوم 19 32

سيوة 21 39

بورسعيد 18 27

دمياط 18 27

الإسماعيلية 16 34

رفح 10 29

العريش 11 29

رأس سدر 18 30

السويس 17 33

نخل 10 32

طابا 11 30

كاترين 13 24

شرم الشيخ 24 33

مرسى علم 23 31

الغردقة 22 32

الفيوم 19 35

بنى سويف 19 35

المنيا 17 36

قنا 22 37

سوهاج 20 37

أسيوط 20 36

الأقصر 22 38

أسوان 23 38

أبوسمبل 22 38

راس حدربة 23 30

ابو رماد 22 31

الوادى الجديد 19 39

شلاتين 21 33

حلايب 22 29