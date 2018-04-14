التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة للأخبار التى نشرت بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتأجيل موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور “رضا حجازي” في تصريحات صحفية مساء اليوم، على عدم تغيير موعد الامتحان المحدد سلفًا فى يوم 3 يونيو ، وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة سوف تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حول ما تم نشره من معلومات مغلوطة تهدف لإثارة البلبلة والقلاقل بين الطلاب وأسرهم .

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وأضافت الوزارة أنه على أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة ألا ينساقوا وراء هذه الأخبار التي تهدف لإثارة الرأي العام ، وأضاف “حجازي” أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وما يصدر من أخبار أو تصريحات عن رئيس عام الامتحان من بيانات إعلامية هي المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

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