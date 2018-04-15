جنايات الإسكندرية تحيل أوراق 45 متهما لمفتى الجمهورية

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أقرت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الأراء إحالة أوراق 45 متهمًا الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فى قتلهم ثلاثة مواطنين بجلسة 18 يونيو القادم والنطق بالحكم.

وكان قد صدر الحكم برئاسة المستشار “عبد النبي محمد عبدالمطلب”، وعضوية المستشارين “عمرو عصام الدين”، والمستشار “عمرو صلاح الدين محمد”، وأمانة سر “حسام الدين طه”.

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وتعود أحداث القضية رقم 25248 لسنة 2012 ، حين تلقى مدير أمن الاسكندرية اللواء “مصطفى النمر” بلاغًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بوقوع مشاجرة بين عائلتين استخدموا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، وقاموا خلالها بإطلاق الأعيرة النارية من عدد من الأسلحة النارية .

وذهبت على الفور قوة من القسم، وتمكنت من القبض على المتهمين، وكشفت التحريات التي قام بها ضباط المباحث قيام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية وإشعال النيران عن طريق قنابل المولوتوف والتجمهر بالأسلحة البيضاء والحجارة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كان قد اعترضوا طريقهم بمحل المشاجرة وتسببوا ايضا فى إثارة الرعب والفزع لدى سكان المنطقة .

ومن ثم تم عرضهم علي النيابة العامة، والتى قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية .