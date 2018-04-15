جامعة بدر تصدر بيان لتوضيح حادث اعتداء “بودي جارد” تامر حسني على الصحفيين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها جامعة بدر تعليقاً على المشاجرة التي وقعت في حفل الفنان المطرب “تامر حسني” مع عدد من الصحفيين والمصورين بسبب عدم قدرتهم على إجراءات حوارات مع الفنان مع وسط الحضور الكبير من الضيوف والطلاب الذي شاهدوا الحفل.

وقد أعلن جامعة بدر بيان عنها جاء في التالي “إن أفراد تأمين الفنان تامي حسني قد اعترضوا واقترحوا إمكانية إجراء حوار جماعي لكل الصحفيين مما أثار حفيظة البعض من المصورين والصحفيين الذين قاموا بأحداث بعض التلفيات في مبنى الجامعة مما أدلى إلى تدخل رجال أمن الجامعة من أجل فضل الخلاف بين رجال تأمين الفنان تامر حسني وبين الصحفيين”.

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وقد تم انتهاء تلك الحادثة بالتصالح بين جميع الأطراف وقد تم اكتمال فعاليات الحفل، وقد قامت جامعة بدر بالتعقيب على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نشوب مشاجرات داخل أحدى الغرف التابعة للجامعة أثناء حفل الفنان “تامر حسني” بمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان الثالث في الجامعة.

وقد جاء البيان الصادر عن الجامعة “بأن جامعة بدر ترحب بشكل دائم ومستمر بالصحفيين والإعلاميين والمصورين، مما يؤكد على احترام الجامعة للعمل الإعلامي والصحفي في جميع الأوقات لما له من دور مستنير في المجتمع”.

وقد تم توجيه الشكر إلى جميع الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا متواجدين بالأمس الراغبين في التغطية الإعلامية لفعاليات المهرجان السنوي للجامعة والذين تواجدوا من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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