تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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تابع موقع مصر 365 إعلان لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تحت رئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” برفضها الطلب الجديد من أجل رفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور” في حادث سب وقذف رجل الأعمال “محمد الأمين”.

وقد قامت اللجنة البرلمانية بمناقشة هيئة المجلس بشأن الأحكام القادرة التي صدرت في حق النائب “خالد بشر” وهو عضو البرلمان المصري عن محافظة الشرقية في حادث إصدار شيك بدون رصيد من خلال بنك المصرف المتحد بقيمة إجمالية تقدر بحوالي خمسة وأربعين مليون جنيه مصري.

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وقد حضر اجتماع اللجنة البرلمانية رئيس بنك المصرف المتحد “أشرف القاضي” وقد أعلن عن تأكيده للأحكام القضائية الصادرة في حق النائب في شيكات بدون رصيد بشكل نهائي، وقد قررت اللجنة كتابة تقرير عن تلك الأحكام تنفيذاً لنص مادة القانون رقم ثلاثمائة وستة وثمانين من اللائحة وهل كونها تؤثر على عضوية البرلماني.

وقد أوضح المستشار بهاء أو شقة قائلاً “أنه إذا رأت اللجنة البرلمانية في تقريرها أنها تستلزم إسقاط عضوية النائب، فيتم ذلك من خلال طلب جديد من قبل مجلس النواب، ومنهم يتم السماع للنائب ودفاعه في هذا الصدد”.

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