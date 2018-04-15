محافظ الجيزة يعلن عن بدء توزيع السلع التموينية على المواطنين بمحل إقامتهم

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تابع موقع مصر 365 إطلاق محافظة الجيزة في إطار تعاونها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مشروع لتوزيع السلع التموينية على المواطنين في محل إقامتهم وخصوصاً من فئة المعاقين والمرضى وكبار السن.

وقد أعلن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي عن المشروع سوف يقام على عدة مراحل وتقوم في الوقت الراهن مديرية التموين من إعداد قائمة بأسماء وتتضمن عنوانين فئة كبار السنة الذين تتجاوز أعمارهم ستين سنة فأكثر من حائزي البطاقات التموينية من واقع الرقم القومي الموجود في قاعدة بيانات المديرية.

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وأكد محافظ الجيزة أن تلك المبادرة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الأهالي من الوقف في طوابير صرف حصص التموين الشهرية والعمل التسهيل عليهم في الحصول على حصتهم التموينية المقررة، وأشار أن المحافظة تسعى إلى تطوير أداء المنظومة التموينية من أجل تقديم خدمات إلى المواطنين بصورة أفضل.

وقد كلف المحافظ مديرية التموين بتوجيه جميع إدارة التموين إلى عمل إعلان في المكاتب التموينية للإعلان عن المقترح الجديد إلى جموع المواطنين وتجميع طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة تمهيداً للتوزيع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك من أجل سرعة البدء في التطبيق.

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