المصيلحي: إصدار مليون بطاقة ذكية للمواطنين خلال ثلاثة أشهر

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تابع موقع مصر 365 استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تقرير عن موقف “استخراج البطاقات التموينية” سواء فصل اجتماعي، أو تالف أو بدل فاقد.

وقد تضمن التقرير العمل على حصر عدد البطاقات التي تم الانتهاء من طباعتها وتفعيلها وبلغت مليوناً وأربعين ألف بطاقة قد تم إصدارها خلال الثلاثة أشهر تمثل خمسة أضعاف طاقة الإصدار التقليدية من أجل إنجاز جميع الطلبات المتأخرة.

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وتأتي تلك الخطوة في إطار متابعة منظومة تقديم الخدمات إلى جميع المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وقد أوضح التقرير أن مكاتب التموين قد تسلمت ما يقارب من ستمائة وخمسة وثمانين ألف بطاقة تموينية على جانب وجود ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف بطاقة قيد الطباعة، وقد تم الانتهاء من الموافقة على إصدارها إلى جانب مراجعتها.

وقد بلغ عدد إجمال الطلبات قيد المراجعة في الإنتاج الحربي إلى مائتين وواحد وثلاثين ألف ومائة وستة عشر طلباً، وقد تم الموافقة على مائة وثلاثة وستين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين طلباً، بينما تم رفض عدد من الطلبات بسبب أخطاء في طلبات المواطنين أو ازدواج الصرف.

وقد تضمن التقرير أيضا بيانات عد عدد الطلبات التي تعد قيد المراجعة إلى جانب الطلبات التي قد تم بالفعل مراجعتها من قبل الديريات والطلبات قيد المراجعة لدى قطاع التوزيع والرقابة.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن نظام جديد من أجل تقديم خدمة استخراج بطاقة التموين من أجل القضاء على العديد من المشكلات وخصوصاً التأخير في الإصدار، وأضاف أن المنظومة الحالية قد استبعدت العنصر البشري من تقديم الخدمة، وقد أصبح لأول مرة يمكن توصيل الخدمة عن طريق رسالة قصيرة من المحمول الخاص بالمستفيدين على الرقم التالي “91237”.

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