خبير: ما حدث في الدولة السورية يؤكد على بعد نظر الرئيس “السيسي”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الخبير العسكري اللواء دكتور “عبدالرافع درويش” حيث أعلن قائلاً “إن موقف جمهورية مصر العربية تجاه الأزمة السياسية السورية قد أثبت أنه الأصدق والأصح خلال الفترة السابقة، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن حل الأزمة سلمياً وليس عسكرياً”.

وقد أشار أن موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة السياسية السورية موقف سليم ويحسب للقيادة السياسية، كما أن ما وقع في الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة من ضربات عسكرية غريبة قد أثبت على بعد نظر رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي وعلى حرصه الدائم على دعم وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة.

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وقد أكد أن جمهورية مصر العربية قد أصبحت قوى عسكرية لا يستهان بها في عهد رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي بفضل تعزيز التسليح إلى جانب تنوع مصادره، حيث أصبح ان لدينا قوتان بحريتان، واحدة في البحر الأبيض المتوسط والثانية في البحر الأحمر التي تحافظ على عروبتها.

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