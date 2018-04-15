موعد حجز وتسليم شقق مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية وشروط الحجز

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مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي، موعد حجز وتسليم الشقق السكنية، تقدم هيئة المجتمعات العمرانية إحدى مشاريعها الجديدة لتيسير متطلبات الشباب للحصول على، وحدات سكنية، فيما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الأولى، والتى أنتهت وتم تسليمها الى الشباب بينما عملت هيئة المجتمعات العمرانية على طرح المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي، تعرف معنا متابعي موقع مصر 365 على شروط موعد حجز وتسليم الشقق السكنية ضمن المرحلة الثانية.

وجاءت المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي تتضمن 43 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحة الوحدة المعلن عنها مابين ما بين 115 وحتى 120 متر مربع، وتأتي الوحدات ضمن مباني تتكون من دور أرضي وخمسة أدوار علوية، بينما يستقبل بنك التعمير والإسكان مقدمات الحجز ويقدم كراسات الشروط ايضاً.

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شروط التقديم في مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي

ألا يقل سن المتقدم للحجز داخل المشروع عن 21 سنة.

لا يجوز للمتقدم حجز أكثر من وحدة واحدة فقط حيث لا يصح حجز أكثر من وحدة بأسم الزوج او الزوجة أو الابن يعتبر الحجز بعد ذلك باطل.

ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على أي وحدة سكنية خلال المشروعات التي طرحتها وزارة السكان او هيئة المجتمعات العمرانية أو سبق وأن حصل علي قطعة أرض مقدمة من الدولة.

طريقة سداد أقساط وحدات دار مصر :

في البداية سوف يتم سداد 10% من إجمالي مبلغ الوحدة السكنية في أحدى فروع بنك التعمير والإسكان كدفعة لجدية الحجز سوف يتم سداد 10% ايضاً عند التخصيص أي عند الفوز بالقرعة العلنية. سيتم سداد 10 آلاف جنيه للقسط بأقساط ربع سنوية لمدة عام ونصف عام. سيتم سداد نسبة أخرى بقيمة 10% بعد الاستلام وبعد ذلك سيتم سداد باقي المبلغ وفقاً لطريقتين في السداد وهما كالاتي:

طريقة السداد الأولى: سداد المتبقي من المبلغ بدون فوائد باقساط على خمس سنوات ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

طريقة السداد الثانية: سداد المتبقي من المبلغ بفوائد تقدر بـ 8.5% علي 15 عاما بنظام التمويل العقاري فى إحدى البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقاري.

موعد تسليم وحدات المرحلة الثانية من دار مصر :

بعد التقديم ضمن المرحلة المعلنة وسداد مبلغ جدية الحجز سوف يتم عمل قرعة علنية وذلك في يوم 22 أبريل الجاري يتم خلال هذه المرحلة تسليم 192 ألف وحدة سكنية للشباب من ذوي الدخل المستوى المتوسط.

نظام واماكن إجراء القرعة.

يتم تحديد مكان إجراء قرعة المرحلة الثانية بالتعاون بين بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى الغالب تقام القرعة في مدن القاهرة الكبرى داخل مبنى نادي المقاولين العرب أما المدن التي تكون خارج حدود القاهرة تقام فيها داخل بعض الأماكن الواسعة داخل جهاز المدينة التي توجد الوحدات بها.

وفقًا لرقم المسلسل ودور الوحدة يتم وضع رقم المسلسل الخاص بالمتقدمين والمنافسين على الوحدات داخل صناديق ويتم أختيار عددا من الأطفال الذين يتواجدون داخل اماكن إجراء القرعة ويسحبون أسماء الفائزين من الصناديق أمام الجميع ومن ثم يتم أعلان أسم الفائز ورقم المسلسل ورقم الوحدة السكنية ورقم العمارة.