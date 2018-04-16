تعرف على حالة الطقس غدًا

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تتعرض البلاد للارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود الطقس الحار، غدًا الثلاثاء الموافق 17 من أبريل، على العاصمة والوجه البحري، وتشتد الحرارة على مدن الجنوب، ويظل معتدلًا على سواحل شمال البلاد في النهار ويميل للبرودة في الليل.

ونتيجة لنزول الشبورة المائية في الصباح ستقل الرؤية وذلك في الشمال، وستظهر السحاب المنخفض والمتوسط شمال البلاد، وتتجه أغلب الرياح للجهة الشمالية الشرقية المعتدلة، وستسجل درجة حرارة الجو لتكون في القاهرة 36 درجة للعظمى، و الصغرى 20، ومحافظة الاسكندرية 29 للعظمى، والصغرى 16، ومحافظة مطروح العظمى 27، والصغرى 17.

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وعن الحالة الخاصة بالبحر المتوسط فسيظهر بالحالة الخفيفة إلى المعتدلة، وسيسجل ارتفاع موج البحر من 1 إلى 1,5 متر، وحالة الرياح السطحية شمالي شرقي، وعن الحالة الخاصة بالبحر الأحمر فسيظهر بالحالة الخفيفة إلى المعتدلة، وسيسجل ارتفاع موج البحر من 1 إلى 1,5 متر، وحالة الرياح السطحية شمالي غربي.