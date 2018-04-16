الإدارية العليا ترفض طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها دون حاجز زجاجي

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تابع موقع مصر 365 إعلام المحكمة الإدارية العليا عن رفضها للطعم المقدم من قبل “عائشة خيرت الشاطر” والذي قامت فيه بالمطالبة بزيارة شقيقها “محمد خيرت الشاطر” داخل السجن أسبوعياً دون حاجز زجاجي بينهم وذلك في “سجن العقرب”.

وقد واختصم الطعن الذي حصل على رقم 102233 لعام 62 إلى رئيس مصلحة السجون المصرية وإلى وزير الداخلية وقد طالبت عائشة خيرت الشاطر من المحكمة زيارة شقيقها محمد خير الشاطر داخل سجن العقرب أسبوعياً دون وجود الحاجز الزجاجي بينهم.

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