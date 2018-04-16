رد حازم من رئيس مجلس النواب بعد اعلان احد النواب الاعتصام بالبرلمان

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قال رئيس مجلس النواب (الدكتور على عبدالعال)، يجب أن تنتهي اللغة الخاصة بالاعتصام، لأنها تم تعد تتناسب مع أوضاع البلد، وبات لفظًا من الأفضل ألا يتم ذكره، ويجب علينا استبعاده مطلقًا.

جاء ذلك نتيجة لإعلان نائب مجلس النواب (أحمد فاروق) الاعتصام داخل البرلمان، و أعلن أيضًا اضرابه عن الطعام بسبب عدم انتهاء المشاكل الخاصة بدائرته والخاصة بالصرف الصحي.

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وقال نائب المجلس “احمد فاروق” أن الحكومة لم تدرج 3 قرى في دائرته بمنشأة القناطر في خطتها، وعلى الرغم من توافر اعتمادات الأموال للمشاريع الخاصة بالصرف الصحي بها إلا أن حكومة شريف اسماعيل لم تنتهي حتى الأن من هذه المشاريع منذ العديد من السنوات، وتساءل النائب قائلًا: هل يوجد ما يسمى بالطابور الخامس وهو السبب في عرقلة عجلة التنمية والبناء للانتهاء من مشاريع مصر القومية.