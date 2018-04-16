السيسي يصل مقر مناورة “درع الخليج” في حضور قادة الدول العربية

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وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إلى مدينة الجبيل ليشارك في اختتام فعاليات المناورة للعملية الخاصة بتدريب درع الخليج المشترك، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين، والعديد من قادة العرب والمشاركين في القمة العربية.

وسيشارك في ختام فعاليات المناورة ( درع الخليج ) بعض العناصر من الدول المشاركة، من بينهما الطائرات المصرية من طراز F 16، وعددًا من قوات الصاعقة وقوات المظلات وقوات الصاعقة البحرية.

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