حماية المستهلك تعلن تصديها للإعلانات المضللة التي تهدد الأمن القومي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب حيث أعلن إلى وجود عدد كبير من الإعلانات التي تعد المضللة والتي تهدد الأمن القومي، وقد أكد على حرص الجهاز على مواجهة تلك الإعلانات وبقوة.

وقد أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مناقشة إلى التعديلات التي من المقرر أن يتم إدراجها على قانون حماية المستهلك والمقرر عرضها على مجلس النواب المصري، وأضاف أن أحد المعلنين قد قام بعرض منتج على أن من سوف يحصل عليه سوف يتم إعفاؤه من تأدية الخدمة العسكرية.

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وقد اللواء عاطف يعقوب أن مثل تلك الفئة من الإعلانات المضللة قدح تضر بالثوابت الوطنية، ولذلك قد أعلن جهاز حماية المستهلك رفض التصالح مع صاحب ذلك الإعلان المضلل وقد تم إحالته إلى القضاء المصرية.

وأشار أنه حريص على الحريات العامة، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة مقر الجهاز من أجل التمييز بين الإعلانات التي تحتوي على إبداع وبين تلك الأخرى التي تقوم بالإساءة إلى جموع المواطنين.

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