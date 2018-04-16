هيكل: وزير سابق يتقاضى 200 جنيه معاش

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الإعلام في البرلمان المصري أسامة هيكل حيث أعرب عن انتقاده على تأخر الإجراءات تجاه القانون الذي تم تقديمه إلى الحكومة المصرية والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم مائة لعام 1987 والخاص بالعمل على تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشورى والشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك الوزراء.

وقد أعلن أسامة هيكل خلال جلسة البرلمان عن خفض أسعار رواتب الوزراء حيث أعلن قائلاً “إن هذا القانون قد تأخر كثيراً في ظل موجات الغلاء التي يعاني منها المواطنين ومنهم الوزراء”.

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وأشار قائلاً “منذ ثورة يناير قد تلاحظ رفض الكثير من القيادات تولي الوزارات بسبب الرواتب التي تتراوح من ألف وثلاثمائة إلى ألفين وثلاثمائة والتي يتم حسابها على أساس المعاش الذي يقدر بحوالي خمسمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مصرياً”.

وتابع قائلاً ” كنت فاكر أن مرتبات الوزراء دي كبيرة بس اكتشفت أنها فضيحة بجلاجل، ولما خرجت من الوزارة لقيت نفسي بأخذ حوالي 500 جنيه”، وأضاف إلى أن أحد الوزراء السابقين قد يتقاضى أربعمائة وثمانين جنيه ووزير أخر يحصل على مائتين جنيه، وأضاف أنه قد صرف مكافأة للوزراء بواقع ثلاثين ألف جنيه، وعلى الرغم من هذا لا يحسب المعاش على أساسها.

وأضاف إلى أن الوزير لا يجب أن يتقاضى أي راتب من أي جهة أخرى، وفي أخر تعديل وزاري قد حدثت اعتذارات عديدة بسبب الرواتب القليلة التي يتقاضها الوزراء.

وقد أعلن أن جميع فئات الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة فهذا القانون يعد قانون ضروري للجميع، وأضاف قائلاً “من يعمل في منصب الوزير لا يستطيع تقاضي أي رواتب من أي جهات أخرى”، وأضاف أنه في آخر تعديل وزاري قد تم رفض ما يقرب من خمسة عشر مرشحاً قد تولى المهمة بسبب أسباب خاصة أو بسبب قلة الرواتب.

وأوضح قائلاً ” استند رئيس البرلمان علي عبد العال في هذا الشأن للدستور الذي يمنع الوزير من مباشرة مهام بعينها أثناء فترة توليه المسئولية”.

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