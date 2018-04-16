ON LIVE تعلن عن خريطتها الجديدة بدون معتز عبدالفتاح ولبنى عسل

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تابع موقع مصر 365 إعلان شبكة القنوات الفضائية “ON” عن تطوير مجموعة قنوات أون لايف والعمل على خريطة البرامج التي يتم إذاعتها عبر قنواتها الفضائية مع التركيز فقط على الخبر إلى جانب عرض تحليل للخبر إلى جانب عرض مجموعة من البرامج الوثائقية الإخبارية.

وقد أعلنت القناة التي تمتلكها “شركة إعلام المصريين” أنه قد تم الاتفاق مع الإعلامية لبنى عسل من أجل أن يتم خروج برنامجها المذاع على قناة أون لايف تطبيقاً للخريطة الجديدة للقنوات الفضائية إلى جانب خروج برنامج “حلقة الوصل” أيضا والذي يتم تقديمه من قبل الدكتور “معتز عبدالفتاح” من أجل التركيز على الأخبار فقط.

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وقد قدمت الشركة إلى كلاً من الإعلاميين معتز عبدالفتاح والإعلامية لبنى عسل الشكر على الفترة التي قد تم قضائها عبر قنوات أون الفضائية.

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