عرفات يعقد اجتماع لمناقشة تطوير البنية المعلوماتية من أجل تخطيط النقل

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تابع موقع مصر 365 عقد اجتماع موسع من قبل وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات حيث تناولت فعاليات الاجتماع مناقشة مشروع تطوير البنية المعلوماتية إلى جانب بناء نظام معلوماتي جغرافي من أجل خدمة أغراض تخطيط النقل داخل جمهورية مصر العربية على المستوى القومي.

وقد حضر فعاليات الاجتماع مستشار وزارة النقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة مها نصار، ومساعد وزير النقل الدكتور عمرو شعث، وقد أعلن الدكتور هشام عرفات أن المشروع يعتمد على فكرة أساسية وهي تجميع بيانات عن منظومة النقل المصري من أجل تكوين قاعدة كاملة للبيانات الجغرافية ليساعد الوزارة من اتخاذ جميع القرارات التي تعد استراتيجية في مجال الاستثمار والنقل في مشروعات النقل المختلفة بالدولة المصرية.

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وقد أكد وزير النقل على أهمية العمل على تنمية البنية المعلوماتية التابعة للوزارة من خلال هذا المشروع الذي يتضمن على كل من منظومة النقل سواء مشروعات صيانة الطرق أو إدارة مخاطر الطرق أو إدارة سلامة الطرق إلى جانب حركة خطوط السكك الحديدية وكذلك مؤشرات الموانئ.

وأضاف أن تلك المنظومة سوف تساهم في تحليل ربحية جميع الكيان مثل قطارات السكك الحديدية إلى جانب أرصفة الموانئ البحرية مما يساعد متخذي القرارات على التوسع والاستثمار في جميع الكيانات.

وقد أوضح خلال فعاليات الاجتماع على ضرورة العمل على تطوير الكوادر التي تقوم بالعمل في الهيئات التابعة إلى الوزارة من خلال التدريب الدائم المستمر على أحدث الطرق من أجل النهوض بقطاع النقل والعمل على اكساب العناصر البشرية مهارات تتلاءم مع تلك المنظومة الذكية الجديدة.

وأكد على ضرورة حوكمة الهيئات عن طريق الاعتماد على قواعد البيانات الحديثة والتي تتصف بالدقة بصفة دائمة ومستمرة، وشدد على ضرورة العمل على تطوير أنظمة تشغيل نمط Standard operating procedure، وكذلك تطوير كيانات التشغيل بجميع الهيئات من أجل تحقيق الاستدامة في مثل هذه المشروعات.

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