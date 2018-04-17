سعفان يصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي لنقل جثمان المصري المتوفى بإيطاليا

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تابع موقع مصر 365 إصدار محمد سعفان وزير القوى العاملة تعليمات إلى مكتب التمثيل العمالي التابع إلى الوزارة المصرية والقائم في “القنصلية المصرية بميلانو” من أجل متابعة جميع إجراءات نقل جثمان “غالي غيث طلبة إبراهيم” المواطن المصري الذي توفي في حادث أليم إلى الدولة المصرية كما أمر بمتابعة جميع مستحقات العامل المصري المتوفى وتأميناته.

وقد تلقى محمد سعفان تقرير عن عزت عمران المستشار العمالي المصري بميلانو أعلن فيه إن “غالي غيث طلبة إبراهيم” المواطن المصري كان يعمل في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وكذلك الملابس المستعملة مع شريك له تونسي الجنسية.

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كما أعلن المستشار العمالي بميلانو أن المواطن المصري المتوفي من مواليد شهر يناير لعام 1986، وهو من مواليد محافظ الدقهلية وبالتحديد مركز طلخا، وقد توفى إثر حادث سير بسبب انحراف سيارة ميكروباص عن الطريق ونتج عن الحادث وفاة عاملان ومنهم المواطن المصري وإصابة ستة عمال آخرين أجانب.

وفي الوقت الراهن يتابع “مكتب التمثيل العمالي” سير التحقيقات في الحادث وجميع إجراءات عودة جثمان المواطن المصري إلى الأراضي المصرية إلى جانب مراجعة جميع مستحقات المتوفى المالية لدى صاحب العمل على جانب متابعة جميع إجراءات هيئة التأمينات الإيطالية.

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