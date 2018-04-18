وزير الطيران: بدء التشغيل التجريبي لمطاري سفنكس و العاصمة الإدارية الجديدة

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قال وزير الطيران المدني “شريف فتحي” أن الشركة المصرية للمطارات تسلمت مطار غرب القاهرة “سفنكس”، ومطار العاصمة الإدارية الجديدة وبدأت الشركة فى تنفيذ الأعمال التجريبية بهما أستعداداً لافتتاحهما.

وصرح وزير الطيران المدني، يوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الطيران الإفريقي 2018 أن المطارات الجديدة تم بناؤها لأهداف استراتيجية طويلة المدى وهي تهدف للعمل على خدمة قطاع محدد قد يزيد مع مرور الوقت، وأشار فى تصريحاته إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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