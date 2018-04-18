الحكومة توافق على قرض الجايكا بمبلغ 168 مليون دولار لبناء 200 مدرسة يابانية في مصر

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أكد دكتور “طارق الشناوي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن مجلس الوزراء صباح اليوم الموافق الأربعاء 18 أبريل 2018، قد وافق على القرار الجمهوري بقرض من “الجايكا” ، وذلك لبناء 200 مدرسة يابانية في مصر، على أن تبلغ قيمة القرض 168 مليون دولار، على فترة سماح 10 سنوات، وأن يكون السداد على مدار 20 عاماً بفائدة 1%.

كما أكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، أنه قد انتهى من مناقشة موضوع كتب اللغات الاجنبية، وتكليف مجلس الوزراء للاتفاق بالأمر المباشر، كما تمت الموافقة على التعاقد مع دور النشر أصحاب الملكية الفكرية، والمسؤولة عن توفير هذه الكتب الأجنبية، كما أضاف الوزير على أنه خلال النظام الجديد للتعليم سوف تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب الأجنبية.

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