الرقابة الإدارية تضبط موظفين بمصر الطيران في محاولة تهريب أدوية “فيروس سي”

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كشفت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من الموظفين التابعين لشركة مصر للطيران، وعدد من موظفي مصلحة الجمارك، حيث تم القبض على “س.ع” ويشغل منصب مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران المسؤولة عن الصيانة والأعمال الفنية، و “س.س.ج” وظيفتها إدخال البيانات بشركة مصر للطيران، و “أ،ع” ويشغل منصب كبير ضيافة جوية شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وكلاً من “م.ح” و” ر.م” ويعملان رؤساء بقسم تفتيش الركاب و مأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

وذلك باستغلال مناصبهم الوظيفية بالحصول على الرشاوي من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية، وبعض أصحاب الصيدليات الخاصة وذلك مقابل تهريب بعض من الأدوية المحظور استيرادها، حيث تم القبض على عدد 12 متهم تم تورطهم في هذه الواقعة، كما تم ضبط ثلاثة حقائب تخص المتهمين أثناء تهريبهم من الجمارك وكان بداخلهم كمية كبيرة من عقاقير الأورام، وعقاقير مكافحة الفيروسات الكبدية،حيث كانت هذه الكمية قادمة من إحدى الدول بشرق آسيا ومن المفترض أنها غير مصرح لها بالاستيراد، وبلغت هذه الكمية حوالي 2 مليون جنيه.

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وقامت هيئة الرقابة الإدارية بمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، وتم ضبط عدد من الادوية الاخرى غير مسجلة، بالإضافة إلى عدد من الأدوية المخدرة، وتم عرض المتهمين على النيابة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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