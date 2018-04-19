وزيرة التضامن تقرر مد فترة سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر مد فترة سداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية حتى يوم 26 أبريل الجاري للحجاج الفائزين بتأشيرات الحج، وذلك للتسهيل على الحجاج وحصولهم على الفرصة الكافية لسداد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة، وكان من المقرر أن تنتهي مدة سداد الرسوم يوم الخميس 19 أبريل الجاري.

وأضافت وزارة التضامن، في بيان رسمي، إن الوزيرة وجهت بضرورة تيسير الإجراءات الخاصة والتحضيرات لموسم حج هذا العام وإجراءات تسديد الرسوم مع تذليل أية عقبات ومشكلات، وكذلك توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الوزارات المختلفة ووزارة الصحة بشأن تخصيص عيادات طبية لرعاية الحجاج، وأكدت على أنه يتم التنسيق مع البعثات الأخرى والسلطات السعودية لضمان راحة الحجاج وخدمة زوار بيت الله الحرام.

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فى نفس السياق، قال المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود “إن عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين قاموا بتسديد رسوم الحج وصل 80% من مجموع الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام، ويصل عدد الى 12 ألف حاج “، وأوضح أن دفع الرسوم يتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بكل فروع بنك مصر بموجب إيصال دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية، وإذا لم يتم السداد بدون عذر مسبق من جانب الحاج يتم الاستبدال بأخر من القائمة الاحتياطية للحجاج.

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