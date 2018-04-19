بدوي: لا نية للحكومة المصرية لبيع شركات قطاع الأعمال

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تعليقاً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن المركز عن نفيه التام لبعض الأخبار التي تم نسبها إلى وزير قطاع الأعمال العام عن بيع بعض من شركات القطاع.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عن تواصله مع “وزارة قطاع الأعمال العام” حيث تم توضيح الأمر بالتالي “إن تلك الأنباء التي قد تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة” وقد أكدت الوزارة أنه لا نية لدى الحكومة المصرية بيع شركات القطاع العام، ولكن هذا التصرف سوف يكون في الأصول الغير مستغلة بهدف العمل على تطوير الشركات التابعة إلى القطاع العام، والعمل على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة منها.

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وقد أضافت الوزارة أن ما يتم تردده من أنباء حول بيع شركات قطاع الأعمال يعد شائعات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، وقد أهابت الوزارة بجموع المواطنين من التعامل مع أي صفحة تحمل اسم الدكتور خالد بدوي أو تحمل صورته عبر مواقع الإنترنت حيث أن هناك العديد من الصفحات المزيفة.

وقد طالبت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها، وفي النهاية قد ناشدت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة ومصداقية المعلومات قبل أن يتم نشرها.

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