وزارة التموين تعلن توزيع مليون شنطة رمضانية مجانًا على الأسر الفقيرة بجميع المحافظات

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية بوزارة شريف اسماعيل الحالية (د/ على مصيلحى)، على أنه قد اتفق مع بعض المنتجين والعديد من المحال التجارية الكبيرة ليقوموا بطرح المنتجات والسلع بمعارض اهلًا رمضان بسعر التكلفة أو الجملة.

وصرح بأن سيكون هناك تخفيضات ستتراوح بين 15% إلى 20%، وقال أيضًا أن هذه المعارض ستبدأ نشاطها بالقاهرة اعتبارًا من يوم عشرة من شهر مايو القادم، وسيستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وسيستمر المعرض في بيع المنتجات المُخفضة بالمحافظات حتى نهاية شهر 5 القادم.

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هذا وقد قررت الحكومة توزيع مليون شنطة رمضانية بدون مقابل “مجانية” على الأسر الفقيرة والاولى بالرعاية، على أن تقوم وزارة الأوقاف بتوفير 600000 شنطة رمضانية، وتوفر وزارة البترول 200000 شنطة، وتوفر وزارة السياحة 200000 شنطة، وستتم التوزيع بواسطة لجنة سيتم تشكيلها بواسطة وزارة التضامن ووزارة التموين ووزارة الأوقاف وذلك بالتنسيق مع جميع المحافظات.

وأضاف الدكتور على مصيلحى اثناء المؤتمر الصحفي الذي أعده للإعلان عن التطوير من منظومة التجارة الداخلية في حضور السيد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية (د/ علاء الدين فهمي)، والسيد رئيس جهاز التنمية التجارية الداخلية (د/ إبراهيم عشماوي)، ومساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية (أيمن حسام)، وأحمد السويدي ومعاوني وزير التموين، وأكد ان وزارة التموين تعمل جاهدةً حاليًا على توفير المنتجات والسلع الغذائية.