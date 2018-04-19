وزير التموين يرد على التساؤلات الخاصة بإضافة المواليد الجدد على البطاقات

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية (الدكتور على المصيلحي) أنه لا توجد أي مشكلة بعدد المنافذ الخاصة بطرح المنتجات والسلع، وإنما المشاكل تكمن في اللوجستيات والإدارة، وقال: “ليس لدينا مشكلة بالمنافذ، ولكن مشاكلنا بالإدارة”.

وتحدث فيما يخص إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين، وقال موضحًا أن كل المواطنين يريدوا إضافة المواليد الجديدة لديهم في الوقت الذي لا يوجد فيه إذن أو قرار بذلك حيث أن لإضافة مواليد جديدة يتطلب موازنة جديدة بعدد الإضافات لهذه المواليد.

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وأضاف المصيلحي وقال: “أن الشركة القابضة الخاصة بالصناعات الغذائية لديها الكثير من الأماكن والمنافذ الخاصة بطرح المنتجات، وسيتم إنشاء المناطق اللوجستية الخاصة بها، وسيتم تقديم خطة الشركة على رئيس مجلس الوزراء بخصوص انشاء المناطق اللوجستية لاتخاذ قرارًا بذلك.