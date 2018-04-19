بالفيديو: “مصطفى بكري” يطالب بالنظر في زيادة معاشات رجال الشرطة

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صرح الإعلامي والنائب البرلماني “مصطفي بكري” من خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، على أنه يوجد الكثير من الجدل حول قرار القانون الذي أصدره مجلس النواب، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون رواتب الوزراء، ووجه “بكري” سؤاله إلى الحكومة وقال “لماذا لا يتم تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن قبول دعوى أصحاب المعاشات بإضافة 80% من قيمة آخر 5 سنوات للمعاش.

كما أضاف “بكري” معلقاً على قرار زيادة رواتب الوزراء، أن ال 100 جنيه للشخص الذي يتقاضى المعاش، تعتبر مهمة جداً له ولأسرته، وأن من ينتظر حقاً النظر في رواتبهم هم أصحاب المعاشات من رجال الشرطة، مؤكداً خلال حديثه أنه يجب على الحكومة النظر في رواتب الغلابة وأصحاب المعاشات، وأن هذا الأمر محض اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

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