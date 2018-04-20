قبل طرحها في الأسواق.. ضبط 119 طن دواجن منتهية الصلاحية في الإسكندرية

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ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، 119 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية ، داخل مخزن لشركة تصنيع لحوم ، في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ، تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة التموين ، أفاد بورود معلومات بتخزين مسؤولي شركة خاصة لتصنيع اللحوم في المهندسين بالجيزة، كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة فاسدة ومنتهية الصلاحية ، داخل ثلاجة مصر للتبريدات والتخزين بطريق البتروكيماويات، في منطقة العامرية بالإسكندرية.

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وعلى الفور ، شن ضباط إدارة شرطة التموين ، حملة استهدفت الثلاجة ، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية ، وتم ضبط 11 ألفا و506 كراتين بها دواجن مجمدة، منشأها البرازيل ، بوزن 119.434 طن منتهية الصلاحية .

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2597/ 2018 جنح قسم أول العامرية ، وشكلت النيابة العامة ، لجنة لسحب العينات اللازمة لإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة ، للتأكد من صلاحيتها ، وأوضح التقرير أن الدواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية ، حسبما جاء في تقرير الطب البيطري ، وتحفظ مفتشو الأغذية على الدواجن الفاسدة ، وتحرر المحضر رقم 42 أحوال قسم أول العامرية بمحافظة الإسكندرية .