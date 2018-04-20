وزيرة التعاون الدولي تلتقي شركات أمريكية في واشنطن: نعمل بنشاط ونشجع الاستثمار

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شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، اليوم الجمعة ، في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي ، في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة ، التقت نصر عددا من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بمصر، داخل مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، واستعرضت خلال اللقاء ، ما أنجزته الوزارة مؤخرا في إطار الإصلاح الاقتصادي.

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وأكدت الدكتورة سحر نصر خلال اللقاء ، أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط كبير ، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ، حيث إنها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي ، والحد من الفقر ، وتوفير فرص عمل ، لافتة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي نفذتها مصر .

واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، خلال لقائها مع الشركات الأمريكية ، الإنجازات التشريعية والتنظيمية التي أنجزتها الحكومة ، وبينها إصدار قوانين ولوائح ، مثل قانون الإفلاس ، وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ، إضافة إلى تعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين .

وأوضحت نصر ، أن قانون الاستثمار الجديد ، يتضمن حوافز واضحة وضمانات كاملة للمستثمرين ، وأن الحكومة مهتمة بمساهمة القطاع الخاص في التنمية ، عبر المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، وأهمها مشروع التنمية بقناة السويس ، الذي يعظم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة الواعدة ، باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب .

وزادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن الحكومة أنشأت مدنا جديدة ، بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ، كما وفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار ، وهو الأمر الذي تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له ، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية ، مثل الطرق والكهرباء والمياه والطاقة ، وربطها بالمواطن كي يستفيد منها.

وتابعت نصر ، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية ، التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات ، وتتضمن الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة بمحافظات مصر ، كما دعت الوزيرة الشركات الأمريكية ، للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر ، التي وصفتها بالمميزة. والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار.

بدورها ، أعربت الشركات الأمريكية ، عن رغبتها في توسيع نشاطها بمصر ، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة ، ومن بين هذه الشركات ، “مارس ، جنرال إليكتريك ، هانيويل ، وكيلوجز” . مشيدين في الوقت ذاته ، بخطوات مصر في إطار تحسين بيئة الأعمال.

وخلال اللقاء، اعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاعمال خلال الفترة الماضية.