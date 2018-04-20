7 ميداليات لمصر في البطولة العربية لألعاب القوى

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فاز لاعبو منتخب مصر للشباب لألعاب القوى ، اليوم الجمعة ، بـ7 ميداليات مختلفة ، وذلك في ختام منافسات ثاني أيام البطولة العربية لألعاب القوى 2018 ، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية .

والميداليات التي توج بها لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى ، هي « 3 ذهبيات ، فضيتين ، وبرونزيتين » ، حيث فازت في منافسات قذف القرص شابات ، المصرية رنا خالد ، وذلك بالميدالية الذهبية ، بعد أن سجلت مسافة 47.00 متر

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وفي منافسات رمي الرمح شابات ، فازت المصرية شيرين شعبان بالميدالية الذهبية ، بعد أن سجلت مسافة 48.54 متر ، بينما عادت الميدالية الفضية ، لزميلتها جابي مجدي ، وذلك بمسافة 48.23 متر .

أما في منافسات الإطاحة بالمطرقة شباب ، فاز المصري علي هشام بالميدالية الذهبية ، وذلك بمسافة 60.81 متر ، بينما عادت الميدالية البرونزية ، إلى زميله يوسف هشام ، وذلك بمسافة 59.88 متر .

وفي منافسات 100 متر عدو شابات ، فازت المصرية مرام عيسى بالميدالية الفضية ، وذلك بعد أن أنهت السباق ، بزمن 12.52 ثانية ، بفارق جزء من الثانية عن بطلة لبنان ، صاحبة الميدالية الذهبية .