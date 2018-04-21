القاهرة الاقتصادية تغرم قناة “توك توك” 100 ألف جنيه بسبب الإعلانات المضللة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إصدار الدائرة الثانية في محكمة القاهرة الاقتصادية حكم في الجنحة الحاصلة على رقم 792 لعام 2017 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانوني التابع لوكالة “ميديا ستار للإعلان” على قنوات “توك توك” بقيمة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري إلى جانب النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

وقد أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب قائلاً “أنه في إطار خطة الجهاز والتي تهدف إلى حماية المستهلك المصري ضد عمليات التدليس والغش في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار أربعة وعشرين ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.

Advertisements

وأضاف “إن المرصد الإعلامي للجهاز قد قام برصد قناة توك توك بالإعلان عن منتج يسمى “مورا أناناس” قد تم الادعاء بقدرة ذلك المنتج على التخسيس دون أي آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعي يتم استخراجه من ثمار الأناناس”.

وأضاف اللواء عاطف يعقوب أنه قد تم مخاطبة وزارة الصحة والسكان من أجل التأكد من صحة المنتج إلى جانب الاستفسار عن تراخيص ذلك المستحضر الطبي من الوزارة، وتبين أن المنتج مجهول المصدر، لذلك فهو يعد منتج مضلل للمستهلكين ويعرض حياتهم للخطر.

أقرا المزيد شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير في بنكي الأهلي ومصر تشهد إقبال ضعيف للغاية