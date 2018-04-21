رئيس الوزراء يتفقد طريقي «أم كلثوم» و«محمد علي».. يقللان الاختناقات المرورية في الإسماعيلية

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تفقد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، مشروع تطوير بحيرة الصيادين في محافظة الإسماعيلية ، و المطل على بحيرة التمساح ، وهو جزء من عمليات التطوير التي تستهدف الطرق الرئيسية ، بغرض حل الاختناقات المرورية ، في محافظة الإسماعيلية .

جاء ذلك ، في إطار جولة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، في محافظة الإسماعيلية ، التي رافقه خلالها ، الدكتور أحمد عماد الدين ، وزير الصحة ، و اللواء أبو بكر الجندي ، وزير التنمية المحلية ، واللواء يس طاهر ، محافظ الإسماعيلية .

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وخلال جولته في محافظة الإسماعيلية ، استمع رئيس مجلس الوزراء ، إلى شرح تفصيلي حول المشروع ، و الذي يضم توسعة ورفع كفاءة طريق « محمد علي » ، وطريق « أم كلثوم » ، وذلك بإجمالي أطوال 8 كيلو مترات .

و يهدف المشروع ، إلى تحقيق الازدواج في اتجاهي الطريق ، وذلك إلى جانب إنشاء كوبري ، بطول 2.4 كيلو متر ، أعلى ترعة الإسماعيلية .

و تضمن المشروع أيضا ، طريق سطحي بطول 3.5 كيلو متر ، مقسم إلى اتجاهين مروريين ، يضم كل اتجاه 4 حارات مرورية ، وذلك إضافة إلى « طريق خدمة » ، للمحلات التجارية والخدمات الترفيهية ، والمباني الخدمية ومول تجاري ، إضافة إلى طريق للدراجات .