«الداخلية» تجري حركة تنقلات محدودة.. تعرف إلى التفاصيل

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شهدت وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، حركة تنقلات محدودة ، في بعض مديريات الأمن ، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية ، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة ، في المواقع الشرطية ، وذلك لتفعيل استراتيجيات الوزارة ، في التصدي للجريمة بشتى صورها ، وضبط الأمن في جميع أنحاء مصر .

و الحركة التي أجرتها وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، شملت نقل اللواء حسام فوزي ، مدير مباحث الفيوم ، للعمل في قطاع الأحوال المدنية ، على أن يحل بدلا منه ، اللواء هيثم عطا ، مديرا لمباحث الفيوم .

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وأكد مصدر أمني ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، تصعيد العميد رجب غراب ، للعمل رئيسا للمباحث الجنائية في الفيوم ، بعد أن كان يشغل ، منصب رئيس مباحث قطاع جنوب الفيوم .

وبحسب المصدر الأمني ذاته ، فإن الحركة شملت أيضا ، نقل اللواء أشرف رياض ، من مباحث قنا ، إلى أمن الموانئ ، إضافة إلى نقل اللواء محمود عوض ، مدير مباحث أسوان ، إلى قطاع السجون ، وتعيين العميد هشام عامر ، مديرا لمباحث قنا ، والعميد أسامة الحملي ، مديرا لمباحث مديرية أمن أسوان .