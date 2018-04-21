وزير الري: تفهمنا مشاكل أثيوبيا والسودان وعليهم تفهم مشاكل مصر

Advertisements

قال محمد عبد العاطي “وزير الري” في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن مفاوضات سد النهضة تحتاج إلى المزيد من الصبر، كما أن قلق الجانب المصري يجب أن يتحلى بالطابع الإيجابي، بمعنى أن نقوم الآن بحل المشاكل التي تواجه وضع المياه في مصر بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر قد قامت بالمساهمة في تمويل بناء سد أوين الأوغندي في عام 1950، كما أنها قد ساهمت بمد يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود مثل سد تيكيزي الإثيوبي، وكلًا من سد روسيروس وسد المروي وسد جبل الأولياء في دولة السودان، ولن تدخر مصر بجهدها في تقديم العون لدول حوض النيل.

وتابع وزير الري أثناء حديثه في حزب الوفد، أنه تم الاتفاق في عام 2008 على بناء سد إثيوبي، ولكن في عام 2011 قامت إثيوبيا بمفاجئة مصر بإعلانها عن بناء سد أخر بالنيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه.

Advertisements

وقال وزير الري أن الجانب المصري قد قدم كل التعاون الإيجابي فيما يخص بناء السد خلال الأعوام السابقة، وقامت مصر وإثيوبيا والسودان بالاتفاق على اختيارهما للمكاتب الاستشارية التي تقدم الدراسات للسد.

وانهى عبد العاطي حديثه قائلًا: ” نتفهم المشاكل التي تخص شركائنا، ولكن عليهم أن يتفهموا مشكلات مصر أيضًا، فلا يوجد لشعب مصر مصدر آخر للماء إلا نهر النيل، خاصة وأن مصر حصتها منه تقدر بـ55,5 مليار متر مكعب، رغم أن هناك 7 آلاف مليار متر مكعب من الماء بنهر النيل (حصة مجمعة سنويًا) لمصر، أي أن الحصة المخصصة لمصر أقل من 1% من الحصة الخاصة بنهر النيل.