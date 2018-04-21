الفقي: خسائر مصر من الحرائق وانهيار المباني وتهريب الآثار بلغت 100 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مستشار صندوق النقد الدولي السابق الدكتور فخري الفقي حيث أعلن قائلاً “إن تلبية احتياجات المستوردين قد تسببت في انخفاض حصيلة البنك المركزي المصري إلى ثلاثة عشر مليار دولار خلال عام 2013”.

وأشار أن حصيلة خسائر جمهورية مصر العربية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسبب الحرائق وانهيار المباني إلى جانب تهريب الآثار قد بلغت مائة مليار جنيه مصري.

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وقد أكد الدكتور فخري الفقي خلال كلمته التي ألقاها في صالون حزب الوفد أن معدل النمو الاقتصادي قد تراجع إلى جانب عجز الموازنة العامة للدولة والتي تضاعفت وتفاقمت بعد ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير وكذلك ثورة 30 يونيو، وأضاف أن إيرادات الدولة المصرية تمثل خمسة وسبعين في المئة من الضرائب وخمسة وعشرين في المئة من أملاك الدولة المصرية.

وأشار أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد اتخذ العديد من الإجراءات المسبقة في مجال الإصلاح الاقتصادي والهادف على وقف النزيف الذي يعرض له اقتصاد الدولة المصرية والعمل على تقليص العجز في الموازنة العامة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

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