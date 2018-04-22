الكنيسة الإنجيلية: وافقنا على إزالة الكنيسة الإنجيلية بالأقصر مقابل بناء أخرى

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية القس “إكرام لمعي” حيث أعلن عن موافقة قيادات الكنيسة الإنجيلية في محافظة الأقصر على إزالة الكنيسة المقاومة على استكمال طريق الكباش.

وأشار أن محافظ الأقصر قد طلب خلال عام 2010 من قيادات الكنيسة التنازل عنها من أجل استكمال مشروع، ولكن خطط المشروع قد توقفت لفترة ليعود الحديث مرة أخرى حول الكنيسة الإنجيلية والتي تم الموافقة على إزالتها في مقابل بناء كنيسة أخرى في الأقصر على أن تتولى “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” بناء الكنيسة الجديدة.

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