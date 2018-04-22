رئيس البرلمان يهدد برفع الجلسة بسبب حديث النواب عن مشكلة زراعة الأرز

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تابع موقع مصر 365 التهديد الذي أعلنه رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال حيث هدد الجميع برفع الجلسة العامة بسبب مطالبة البرلمانيين من الحكومة المصرية بالتوسع في زراعة الأرز.

وقد احتد الدكتور علي عبدالعال في حديثه خلال الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم على البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون الزراعة بسبب مطالبة النواب من الحكومة المصرية بالسماح للفلاحين بزيادة المساحات الزراعية في الأزر.

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وأعلن رئيس مجلس النواب المصري قائلاً “انتم عايزين مية ولا مش عايزين، سأنهي هذا النقاش وأرفع الجلسة”، وأكد قائلاً “هدفي من غلق باب النقاش هو الحفاظ على المصالح العليا”.

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