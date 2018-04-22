التخطيط تُعد لإفتتاح أكبر مستشفى لعلاج المُسنين في الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة التخطيط في البيان الذي قامت بنشره اليوم، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف افتتاح مستشفى بجامعة عين شمس “مستشفى الشهيد أحمد شوقي”، والتي ستكون أكبر مستشفى جامعي لرعاية وعلاج المسنين في منطقة الشرق الأوسط، تابعة لمجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أضافت الوزارة أيضا خلال التقرير الذي قامت بنشره، أن الخطة “2018/2019 – 2021 2022” تستهدف أيضا افتتاح مجموعة من المستشفيات الجامعية الجديدة، والتي سيضم مستشفى الأطفال والكبد تابعة لجامعة المنيا ومستشفى الصدر تابعة لجامعة طنطا.

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هذا وستقوم الوزارة بزيادة أعداد الأسِرة الموجودة في المستشفيات الجامعية، بحيث تزداد بقيمة 2000 سرير على الأقل، هذا بالإضافة إلى انشاء 20 كلية جديدة وثلاثة جامعات في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.

وفي إطار برنامج علماء الجيل الرابع، فإن الوزارة تعمل على رفع أعداد المبعوثين للخارج حتى تصل إلى 1150 مبعوث، هذا بجانب منحة الماجستير التي ستقوم بتقديمها والتي ستصل أعدادها إلى 300 منحة.

وللاستفادة من خبرات المصريين خارج البلاد، ستقوم الوزارة بتعميق الصناعة من خلال تنفيذ 20 مشروع بحثي، وكذلك 5 مشروعات بحثية أخرى تابعة لبرنامج جسور التنمية.

وستشهد كلا من جامعة الإسكندرية وهليوبوليس والأكاديمية العربية للنقل البحر إنشاء 3 حاضنات تكنولوجية، وبالتالي يرتفع عدد الحاضنات في نهاية عام 2018/2019 إلى 20 حاضنة، يمكن من خلالها مساندة حوالي 90 شركة ناشئة.

وعلى الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التخطيط على موقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت الوزارة بنشر انفوجراف يوضح أهداف تسعى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتي تقوم الوزارة على تنفيذها لتحقيقها في مجال تطوير خدمات البحث العلمي والتعليم العالي.

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