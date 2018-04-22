«مصر 365» في قلب اعتصام عمال «بسكو مصر»: «واحد اتنين.. فلوسنا راحت فين».. صور

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دخل اعتصام عمال شركة بسكو مصر للأغذية يومه الثاني ، اليوم الأحد ، حيث رفض العمال استئناف العمل ، بعد قرار إدارة الشركة التابعة لشركة كلوجز في الشرق الأوسط ، بعدم صرف أرباح للعمال عن السنة المالية المنتهية ، بدعوى أن الشركة لم تربح هذا العام .

وهتف العمال المشاركون في الاعتصام « واحد اتنين .. فلوسنا راحت فين » و « مش هنمشي .. هما يمشوا » ، معلنين إصرارهم استكمال الاعتصام حتى تراجع الإدارة عن قرارها بعدم صرف الأرباح .

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«مصر 365» يوم تواصلت مع عمال الشركة المعتصمين ، الذين قالوا إن قرار الشركة بعدم صرف الأرباح ، كان بمثابة مفاجأة لهم . « الموضوع ده أول مرة يحصل في تاريخ الشركة ، كل سنة بنصرف الأرباح ونفك بيها زنقتنا ، الشركة لو مصرفتش أرباح هتأذي الناس اللي بتستنى القرشين دول من السنة للسنة » . قال «نبيل سالم» – اسم مستعار لعامل في شركة بسكو مصر ، طلب عدم كشف هويته – .

«ت. ر» ، عامل آخر تحدثت مع «مصر 365» من قلب اعتصام عمال «بسكو مصر للأغذية» ، قال إن الشركة هددت العمال بإبلاغ الأمن عنهم وإغلاق الشركة للأبد ، ما لم يتم فض الاعتصام فورا ، متابعا أن العمال رفضوا تهديد الإدارة لهم ، ومستمرون في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم .