تعرف على تفاصيل استقبال السيسي لرئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المشترك

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كان رئيس جمهورية مصر العربية (عبدالفتاح السيسي) في استقبال رئيس الجانب الكويتي التابع لمجلس التعاون المصري الكويتي (محمد جاسم الصقر)، وذلك اليوم الموافق 22 من أبريل، في حضور وزير الصناعة والتجارة (المهندس/ طارق قابيل).

وقال المتحدث الرسم لرئاسة الجمهورية المصرية (السفير/ بسام راضي)، أن السيسي قد طلب توصيل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة الكويتية، وأكد الرئيس على ما يجمع بين الكويت ومصر من العلاقات التاريخية المميزة في جميع المجالات، وعلى الدور الخاص بمجلس التعاون المصري الكويتي لدعم علاقات الاقتصاد بين الدولتين.

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وفي سياق متصل، استعرض السيسي خطوات مصر في السنوات السابقة نحو الاصلاح الاقتصادي لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين ولتعزيز بيئة الاستثمار والاعمال، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة التي يتم تنفذها حاليًا في جميع محافظات مصر، وخصوصًا بمنطقة قناة السويس وسيناء، وما تقوم بتوفيره من العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمختلف القطاعات.

وأكد السيسي حرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع مستثمري الكويت لمحو أي عقبات قد تواجههم لعرقلة النمو والاستثمار، وأكد سيادة الرئيس على ضرورة الأدوار التي تقوم بها القطاع الخاص في التعزيز من التعاون التجاري والاقتصادي بين الكويت ومصر لتحقيق المصالح بينهما.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة المصرية قائلًا: أن الصقر قد نقل إلى الرئيس السيسي تحيات أمير الدولة الكويتية، وأكد على قوة وصلابة العلاقات التي تربط الدولتين الشقيقتين، وموضحًا الدور التاريخي للدولة المصرية لدعم ومساندة الكويت والدول المجاورة في المنطقة، وما تمثله الدولة المصرية من دعائم رئيسية لاستقرار وأمن الوطن العربي، وأشاد سياده بزيارة السيسي الناجحة للدولة الكويتية بالعام الماضي، والتي ساعدت في تمهيد السبيل لبدء المرحلة الجديدة من تعاون البلدين المشترك، بهدف حدوث نقلات نوعية تعكس اثارها الإيجابية على اقتصاد مصر والكويت.

وأكد الصقر على الحرص الدائم لرجال اعمال الكويت على زيادة الاستثمار الخاص بمهم في مصر في ضوء ما يلاحظونه من تغير إيجابي كبير وجاد في مناخ الاستثمار، واشاد أيضًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نتجت عن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، وأعرب الصقر عن إرادة بلاده لعقد اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي المقبل، وخصوصًا في ظل توافر الفرص الجيدة لبحث العديد من المشروعات الحديثة في مصر والتي توفرها الاجتماعات بالمجلس.

وفي هذا اللقاء تم عمل مباحثات عن طرق دعم دور المجلس التعاوني المصري الكويتي للتعزيز من العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين كلًا منهما، كما قاموا باستعراض الترتيبات الخاصة بعقد ملتقى التعاون البلدين والمقرر أن تقوم الدولة الكويتية باستضافته خلال شهر نوفمبر المقبل، وتم التأكيد على النتائج المترتبة على هذا الملتقى في المساهمة في زيادة تواصل وتفاعل رجال الأعمال المصريين ورجال الاعمال الكويتيين، كما يتيح الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الدولتين بما يساهم في التعزيز من العلاقات الاقتصادية المشتركة، ولتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة الجديدة خلال الفترة القادمة.