رئيس البرلمان يطمئن موردي القمح

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أعلن رئيس مجلس النواب (د/ على عبدالعال) عن التوصل إلى سعر مجزي وعادل مقابل توريد القمح، وأكد على ان المجلس قد طالب بأن يتم تسعر محاصيل الزراعة الرئيسية قبل موسم الزراعة، وقال: “كما تمكنا من التوصل إلى سعر عادل لتوريد القصب، سنتمكن من التوصل إلى سعر مجزي لتوريد القمح”.

جاء ذلك أثناء جلسة المجلس العامة والمنعقدة الان، والتي طالب فيها عضو مجلس النواب وعضو لجنة الري والزراعة (السيد حسن)، بضرورة إعادة النظر في اسعار توريدات القمح قائلًا: “كيف يتم استيراد القمح بـ 4500 جنيه ويتم استلامه من الفلاحيين بـ3900 جنيه فقط؟”.

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وحذر عضو مجلس النواب (السيد حسن) من ابتعاد الفلاح المصري عن زراعة القمح بسبب الخسائر التي ستقابلهم بهذا الموسم والذي بدأ بالفعل منذ عدة أيام، وناشد الدكتور على عبد العال بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة.

وفي نفس السياق، قال عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب (النائب/ عبدالحميد الدمرداش)، أن بعد حدوث بعض التغيرات للمناخ، فقد أثر ذلك على الانتاجية الزراعية للفدان، لتتراجع الانتاجية من ثمانِ عشر إردب إلى اثنى عشر إردب بحد اقصى، فيجب أن يتم توجيه الضوء على اسعار توريد القمح حتى لا يتعرض الفلاحيين للخسارة ويبتعدون على زراعته.