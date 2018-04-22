رئيس الوزراء: تطوير السكة الحديد على رأس اولويات الحكومة

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قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، إن برنامج الحكومة مهتم في المقام الأول ، بتحسين خدمات مرفق السكة الحديد ، خاصة وأن له دور مهم للغاية ، في ربط شبكات الطرق والبنية التحتية ، التي تعمل على تسهيل نقل الأفراد والبضائع .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأحد ، مع المهندس هشام عرفات ، وزير النقل ، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بهدف متابعة إجراءات تطوير منظومة السكة الحديد ، والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤرق المواطنين عند استقلال القطارات ، حيث شدد إسماعيل ، على التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط في قطارات السكة الحديد والمحطات المختلفة ، وتحصيل مستحقات المرفق ، إضافة إلى تحسين الخدمة على الخطوط المختلفة ، خاصة تلك ذات الكثافات العالية ، وبينها خطوط « المناشي ، أبو قير ، قليوب ، منوف ، طنطا ، بنها ، وخطوط الصعيد » .

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وأكد المهندس هشام عرفات ، وزير النقل ، خلال كلمته في الاجتماع ، أن عملية الانضباط الأخيرة التي قادتها الوزارة ، ساهمت في زيادة إيرادات المرفق بنحو 120 مليون جنيه ، مؤكدا استمرارية حملات الانضباط ، لتحقيق مصلحة المواطنين .

وتطرق اجتماع رئيس الوزراء ، ووزير النقل ، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إلى جدول تفعيل عقد « جنرال إليكتريك »، الخاص بالجرارات ، ويشمل العقد ، صيانة وإعادة تأهيل 81 جرارا ، إضافة إلى توريد وتصنيع 100 جرار أخرى ، وتتسلم وزارة النقل الجرارات التي ستنتهي صيانتها ، بداية من نوفمبر 2018 ، على أن يبدأ توريد الجرارات الجديدة ، في النصف الثاني من العام 2019 .

وانتهى الاجتماع الثلاثي ، إلى الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع ، على سرعة التعاقد خلال هذا الأسبوع ، من أجل صناعة وتوريد 140 عربة نقل بضائع ، وذلك بواقع 20 عربة شهريا ، إضافة إلى الاتفاق على تصنيع 85 عربة ببوابات منزلقة ، وذلك للمرة الأولى في السكة الحديد ، والاتفاق على تصنيع 75 عربة بنظام القلاب ، فضلا عن الاتفاق على خطة لتحديث عربات نقل الركاب على خطوط الضواحي ، والتي تبدأ فورا بواقع 40 عربة شهريا ، وذلك عن طريق إمكانات الهيئة العربية للتصنيع .