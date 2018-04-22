زيادة مفاجئة في أسعار خام الألومنيوم.. و«الصناعات الهندسية»: تهدد الاقتصاد

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قال المهندس محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إنه فوجئ مساء أول أمس الجمعة ، وهو يوم إجازة ، بقرار شركة مصر الألومنيوم ، زيادة سعر طن الألومنيوم 3 آلاف جنيه مرة واحدة ، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ، نحو 65 ألف جنيه .

ووصف رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، الزيادة المفاجئة في سعر الألومنيوم ، بأنها « غير مبررة » و « غير مقبولة » ، وزاد : « سياسة الشركة في التسعير دائما ، تكون في أول كل شهر ، وذلك وفقا لأسعار البورصة العالمية ، والزيادة المفاجئة التي حدثت في منتصف الشهر ، أمر غريب » .

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم ، قال المهندس محمد المهندس ، إن غرفة الصناعات الهندسية بالغرف التجارية ، تلقت شكاوى المصانع المعترضة على سياسة الشركة في تغيير الأسعار بشكل مفاجئ ، وقرارها بوقف التوريد خام الألومنيوم ، بالسعر القديم ، على أن يكون التعامل بالجديد فقط ، رغم أن التعاقد بين الشركة والمصانع ، ينص على أن يتم حساب الأسعار بصفة شهرية » .

وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، بالتدخل لحل الأزمة التي حدثت ، من أجل إنقاذ المصانع من التوقف ، وزاد : « يجب وضع حد للقرارات غير المدروسة ، التي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية ، وإعاقة حركة التطوير » ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن قرار رفع الأسعار سيدفع بعض المصانع للتوقف عن العمل ، إضافة إلى رفع سعر منتجات الألومنيوم في السوق المصري ، ما قد يضر بالمستهلك المصري ، ويدفعه للجوء إلى المنتجات التركية والصينية ،ما يترتب عليه عدم قدرة المصانع ، على المنافسة داخل السوق ، والتأثير على سعر المنتج النهائي داخليا وخارجيا ، في وقت نسعى فيه لزيادة الصادرات .