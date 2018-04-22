أزمة بعد زيادة أسعار الألومنيوم.. و«الأدوات المنزلية» تطالب بحلول عادلة ترضي الجميع

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قال المهندس محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إنه فوجئ مساء أول أمس الجمعة ، وهو يوم إجازة ، بقرار شركة مصر الألومنيوم ، زيادة سعر طن الألومنيوم 3 آلاف جنيه مرة واحدة ، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ، نحو 65 ألف جنيه.

بدوره ، قال فتحي الطحاوي ، رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، في اتحاد الغرف التجارية ، إن ارتفاع أسعار الألومنيوم ، من شأنه التأثير في أسعار المنتجات المصرية ، مضيفا أنه طالب مدحت نافع ، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، بالتدخل لحل الأزمة ، وتحديد موعد لقاء موسع ، بحضوره وممثلين عن شركة « مصر للألومنيوم ، اتحاد الصناعات ، الغرف التجارية ، ومصنعي الأواني المنزلية » ، وغيرها من صناع الألومنيوم ، من أجل عرض المشكلة ، والتوصل لحلول تراعي مصالح الأطراف كافة ، وأكد : «خلال الأيام المقبلة ، سيتم تحديد موعد لحل الأزمة » .

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سمير الزنوكي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، قال إنه يدرك أن أسعار خام الألومنيوم ، الذي تنتجه شركة مصر الألومنيوم ، محكومة ومرتبطة بالأسعار العالمية في بورصة لندن ، وزاد : « ما يتردد عن رفع شركة مصر للألومنيوم ، أسعار خامها عن الأسعار العالمية ، ليس حقيقا ، وينفي أي كلام عن المغالاة أو رفع الأسعار غير المبرر » .

لكن الزنوكي أكد في الوقت ذاته ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، أن قرار زيادة الأسعار منتصف الشهر « غريب » ، وليس مفهوما ، كما أنه بحاجة لتفسير ، خاصة أن هناك ارتباط بعقود واتفاقيات مسبقة ، ولا يجوز التراجع عنها » .

وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية ، أن الموزعين أبلغوا الشركات والمصانع ، بأن السيارات التي كانت محملة بالخام ، تم توقيفها بحجة تطبيق الأسعار الجديدة عليها ، وذلك رغم أن هناك اتفاقيات بأسعار محددة سابقا ، ولم يتم استلام الخام، متابعا : « كان من المفترض ، استلام الخام بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها » .

ولفت الزنوكي ، إلى أنه اقترح على الصناع قبل فترة ، تأسيس شركة مساهمة لتصنيع خام الألومنيوم ، على اعتبار أنه صناعة حيوية ، من شأنها مساعدة الدولة والعاملين في الصناعة ، كما أن الشركة ، ستكون بمثابة مشروع عملاق ، وهو بحاجة لمساهمين ، كما أنه سيضيف قيمة مضافة للصناعة ، والاقتصاد المصري .

بدوره ، قال محمد سامي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، إن تطبيق قرار رفع أسعار خام الألومنيوم ، قد يتسبب في لجوء الصناع ، إلى شراء الخردة والسبائك ، من أجل إعادة تصنيعها في الأواني المنزلية ، كي لا تغلق أبوابها وتشرد العمال ، ما قد يضر بصحة المصريين ، مطالبا بتخفيض أسعار خام الألومنيوم ، منعا للإضرار بالصناعة.

طارق يحيى عابدين ، عضو غرفة الصناعات الهندسية ، وواحد من صناع الأدوات المنزلية ، قال إن زيادة أسعار خام الألومنيوم في مصر ، قرار سوف يترتب عليه أن تصبح المصانع المصرية غير قادرة على البيع في السوق المحلية ، أو التصدير ، وذلك بسبب تطبيق اتفاقية “يورو وان” ، واستفادة تركيا منها ، وزاد : « دخول منتج تركي إلى مصر بجمارك صفر %، جعل المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة ، وعلى الدولة التدخل لحل الأزمة » .

من جانبه ، قال طلعت الشاعر ، رئيس الجمعية التعاونية لصناعة النحاس والألومنيوم ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد : « خلال عام واحد ، زادت الأسعار من 25 ألف جنيه للطن ، حتى وصلت إلى 65 ألف جنيه كمنتج نهائي ، فما السبب في هذه الزيادة؟ » .