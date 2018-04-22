أزمة بعد زيادة أسعار الألومنيوم.. و«الأدوات المنزلية» تطالب بحلول عادلة ترضي الجميع

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
أزمة بعد زيادة أسعار الألومنيوم.. و«الأدوات المنزلية» تطالب بحلول عادلة ترضي الجميع

قال المهندس محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إنه فوجئ مساء أول أمس الجمعة ، وهو يوم إجازة ، بقرار شركة مصر الألومنيوم ، زيادة سعر طن الألومنيوم 3 آلاف جنيه مرة واحدة ، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ، نحو 65 ألف جنيه.

بدوره ، قال فتحي الطحاوي ، رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، في اتحاد الغرف التجارية ، إن ارتفاع أسعار الألومنيوم ، من شأنه التأثير في أسعار المنتجات المصرية ، مضيفا أنه طالب مدحت نافع ، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، بالتدخل لحل الأزمة ، وتحديد موعد لقاء موسع ، بحضوره وممثلين عن شركة « مصر للألومنيوم ، اتحاد الصناعات ، الغرف التجارية ، ومصنعي الأواني المنزلية » ، وغيرها من صناع الألومنيوم ، من أجل عرض المشكلة ، والتوصل لحلول تراعي مصالح الأطراف كافة ، وأكد : «خلال الأيام المقبلة ، سيتم تحديد موعد لحل الأزمة » .

سمير الزنوكي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، قال إنه يدرك أن أسعار خام الألومنيوم ، الذي تنتجه شركة مصر الألومنيوم ، محكومة ومرتبطة بالأسعار العالمية في بورصة لندن ، وزاد : « ما يتردد عن رفع شركة مصر للألومنيوم ، أسعار خامها عن الأسعار العالمية ، ليس حقيقا ، وينفي أي كلام عن المغالاة أو رفع الأسعار غير المبرر » .

لكن الزنوكي أكد في الوقت ذاته ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، أن قرار زيادة الأسعار منتصف الشهر « غريب » ، وليس مفهوما ، كما أنه بحاجة لتفسير ، خاصة أن هناك ارتباط بعقود واتفاقيات مسبقة ، ولا يجوز التراجع عنها » .

وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية ، أن الموزعين أبلغوا الشركات والمصانع ، بأن السيارات التي كانت محملة بالخام ، تم توقيفها بحجة تطبيق الأسعار الجديدة عليها ، وذلك رغم أن هناك اتفاقيات بأسعار محددة سابقا ، ولم يتم استلام الخام، متابعا : « كان من المفترض ، استلام الخام بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها » .

ولفت الزنوكي ، إلى أنه اقترح على الصناع قبل فترة ، تأسيس شركة مساهمة لتصنيع خام الألومنيوم ، على اعتبار أنه صناعة حيوية ، من شأنها مساعدة الدولة والعاملين في الصناعة ، كما أن الشركة ، ستكون بمثابة مشروع عملاق ، وهو بحاجة لمساهمين ، كما أنه سيضيف قيمة مضافة للصناعة ، والاقتصاد المصري .

بدوره ، قال محمد سامي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، إن تطبيق قرار رفع أسعار خام الألومنيوم ، قد يتسبب في لجوء الصناع ، إلى شراء الخردة والسبائك ، من أجل إعادة تصنيعها في الأواني المنزلية ، كي لا تغلق أبوابها وتشرد العمال ، ما قد يضر بصحة المصريين ، مطالبا بتخفيض أسعار خام الألومنيوم ، منعا للإضرار بالصناعة.

طارق يحيى عابدين ، عضو غرفة الصناعات الهندسية ، وواحد من صناع الأدوات المنزلية ، قال إن زيادة أسعار خام الألومنيوم في مصر ، قرار سوف يترتب عليه أن تصبح المصانع المصرية غير قادرة على البيع في السوق المحلية ، أو التصدير ، وذلك بسبب تطبيق اتفاقية “يورو وان” ، واستفادة تركيا منها ، وزاد : « دخول منتج تركي إلى مصر بجمارك صفر %، جعل المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة ، وعلى الدولة التدخل لحل الأزمة » .

من جانبه ، قال طلعت الشاعر ، رئيس الجمعية التعاونية لصناعة النحاس والألومنيوم ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد : « خلال عام واحد ، زادت الأسعار من 25 ألف جنيه للطن ، حتى وصلت إلى 65 ألف جنيه كمنتج نهائي ، فما السبب في هذه الزيادة؟ » .