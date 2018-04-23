القوات الخاصة المصرية تبدء فاعليات التدريب المصري البحريني المشترك “خالد بن الوليد”

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بدأت الفاعليات الخاصة بتدريب القوات المصرية البحرينية المشتركة “خالد بن الوليد 2018″، والذي تقوم بتنفيذه القوات الخاصة المصرية وقوات البحرين الخاصة، وسيستمر هذا التدريب المشترك عدة أيام في مملكة البحرين الشقيقة.

وتم التجهيز والإعداد المميز لقوات مصر الخاصة، قبل البدء في التحرك لمشاركة القوات البحرينية بالتدريبات التي تتضمن تنفيذ الكثير من الفاعليات والانشطة وحضور محاضراتهم العملية والنظرية للتعاون فيما بينهم، ولإفادة كل منهما بخبرات الأخر، وتم تنظيم معرض لعرض المعدات والاسلحة المشاركة من قوات البحرين، ليتم دمج القوات المصرية والبحرينية والعمل على توحيد مفاهيمهم القتالية، والقيام بتنفيذ الرماية المتنوعة باستخدام الأوضاع المختلفة للاشتباك بالذخائر الحية، بالإضافة إلى تدريب القوات على الاقتحامات المختلفة للمنشآت، والتي تعد أحد أهم الأعمال الطبيعية التي تنفذها قوات الصاعقة للتوصل إلى الأهداف.

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ويأتي تدريب القوات في إطار خطة التدريب المشترك للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، لنقل وتبادل خبرات القتال، والعمل على التعزيز من أوجه التعاون العسكري، وتزويد خبرة كل من القوات المشاركة وقدرتها على أداء وتعدي المهام، للوصول إلى أعلى مستوى قتالي.