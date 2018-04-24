استرداد أراضي الدولة تعلن رفضها مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مطلعة عن رفض “لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها تحت رئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب مقترح مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد لفترة أخرى إلى ما بعد الرابع عشر من شهر يونيو القادم للعام الجاري 2018.

وأعلنت المصادر أن اللجنة بالتعاون مع مجلس الوزراء المصري قد قامت بمنح فرصة ستة أشهر لتعد بذلك مدة كافية ولا يوجد أي مبرر لمدة أخرى إضافية، وأضافت أن كل من لم يقوم بتقديم طلب للتقنين من خلال الفترة السابقة سوف يكون هناك تنازل عن حقه في الحصول على تقنين الأرض لعدم إثبات جديته في القيام بسداد حق الدولة من الأرض.

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