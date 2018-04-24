الرئيس السيسي يبحث استعدادات الحكومة المصرية لشهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر 365 اجتماع رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي اليوم الموافق يوم الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقد حضر فعاليات الاجتماع كلا وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة إلى جانب حضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” أن الاجتماع قد تضمن عرض استعدادات الحكومة المصرية لشهر رمضان الكريم وخصوصاً من جهة توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة.

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كما تم استعراض التوريدات اللازمة من الدواجن وكذلك اللحوم والسكر والأسماك وكذلك الزيوت والعديد من السلع الأساسية الغذائية من أجل توفيرها بكميات وأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة والثابتة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استمرار الجهود اللازمة من أجل ضبط الأسواق التجارية من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع في جميع المحافظات من أجل التأكيد على توفير السلع وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين إلى جانب توفيرها في جميع أنحاء الجمهورية.

كما طالب الرئيس بالعمل على تكثيف الحملات الرقابية من أجل رصد أي محاولات للممارسات الاحتكارية في الأسواق التجارية والعمل على التصدي لها من أجل انضباط الأسواق التجارية ووصول الدعم الذي تقوم به الدولة على بعض أسعار السلع والتأكد لوصولها إلى مستحقيها من فئة محدودي الدخل.

كما تضمنت فعاليات الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة “تخزين القمح” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصوامع والشون والعمل على تطوير القديم منها بما يساهم في العمل على تحفيض فائد منها وتقليل قيمة الهدر الذي تتحمله الدولة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالصوامع الجديدة التي يتم إنشائها في الوقت الراهن بالتعاون مع الجانب الإيطالي والجانب السعودي في بعض محافظات القاهرة مما يساهم في العمل على زيادة سعة تخزين القمح وخصوصاً في المناطق الكثيفة الإنتاج.

كما تم خلال الاجتماع العمل على استعراض أخر التطورات في عملية استرداد أرضي الدولة المصرية بهدف العمل على استعادة الدولة لحقوقها والحفاظ على حقوق جميع المواطنين، حيث تم عرض جميع نتائج أعمال “اللجنة الوطنية” والتي قدح تم تشكيلها من أجل متابعة عملية استرداد الأراضي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة المصرية.

كما أضاف السفير بسامه راضي أن الاجتماع قد تطرق أيضا إلى استعراض أخر مستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما تم استعراض آخر تطورات إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم عرض الموقف الخاص بشأن تنفيذ تلك المشروعات، وقد وجه الرئيس إلى سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي في أسرع وقت ممكن تبعاً لمعايير الجودة.

تم أيضا خلال اجتماع مناقشة جميع الإجراءات التي قد تم اتخاذها من أجل تفعيل شهادة “أمان المصريين” والتي قد تستهدف العمل على توفير شبكة تأمينية ضد الحوادث وحالات الوفاة لأي مواطن مصري يفتقر إلى الحماية التأمينية، وخصوصا من فئة المرأة المعيلة وعمال اليومية والفلاحين.

كما تضمنت فعاليات الاجتماع متابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الحالية من إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن مختلف البيانات القومية إلى جانب المخططات الزمنية من أجل سرعة الانتهاء منها بما يتضمن توفير البيانات الدقيقة في جميع القطاعات والعمل على تعزيز الرؤية الشامل للتخطيط.

وأشار السفير بسام راضي أن الاجتماع قد تضمن على الصعيد الخارجي استعراض نتائج القمة العربية والتي قد تم عقدها خلال الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية والهادفة إلى العمل على تفعيل العمل العربي والتضامن المشترك والمساهمة الفعالة في القضايا العربية ومناقشة التحديات التي تهدد العالم العربي خلال الفترة الحالية.

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